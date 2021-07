Andrea Agostinelli, allenatore, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto dichiarato:

“Spalletti è molto intelligente, i piccoletti del Napoli per me devono avere una libertà offensiva per potersi esprimere al meglio. Credo che Koulibaly e Osimhen siano i due intoccabili per il mister per le caratteristiche che hanno. Pensare a una Napoli senza il difensore senegalese mi fa paura”.