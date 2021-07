Accardi: “Il Napoli deve assolutamente sistemare due situazioni”

Beppe Accardi, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“La priorità di De Laurentiis credo sia quella di trattenere i calciatori che ha già in squadra. Spalletti è arrivato al Napoli con la stessa logica di Sarri. Con la crisi che c’è in questo periodo e il Napoli deve sistemare due situazioni: rasserenare Koulibaly e mettere a posto la questione Insigne. Le squadre si stanno muovendo, per mettere in piedi un buon gruppo. Spalletti e De Laurentiis sono due persone intelligenti e troveranno la quadra giusta, per togliersi le giuste soddisfazioni. Spalletti, come Mancini, ha ottime capacità per fare bene”.