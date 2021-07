Iezzo: “Meret è pronto a fare il titolare ad una condizione! Vi dico la mia su Spalletti ed Insigne”

L’ex portiere del Napoli è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sulla situazione attuale del Napoli dopo poco meno da una settimana dall’inizio del ritiro. Queste le sue parole: “Sono d’accordo con Spalletti, nel calcio moderno devono esserci due portieri forti ma devono, per forza di cose, esistere anche delle gerarchie! Meret è pronto per fare il titolare in campionato mentre Ospina ha l’esperienza giusta dalla sua per giocare i match di coppa. Sepe e Contini? Sono due ottimi portieri entrambi nel pieno della carriera, consiglierei di non restare al Napoli a fare da chioccia. Solo giocando da titolari si migliora esponenzialmente.

Spalletti è il vero colpo di mercato del Napoli! L’allenatore viene qua per portare risultati concreti e lui stesso non si darà pace se non riuscisse a conquistarli. Nonostante abbia fatto davvero bene, il tecnico toscano è superiore a Gattuso soprattutto nella gestione delle partite a gara in corso. Insigne? E’ il simbolo della città! Capisco che ha bisogno di un aumento perchè dopo l’Europeo si sente ai livelli di Mertens e Koulibaly ma è capitato al momento sbagliato. Adesso la situazione diventa più complicata ma resto fiducioso. Insigne è l’unico napoletano rimasto in gruppo e tiene unito lo spogliatoio. Sono sicuro che De Laurentiis saprà trovare la soluzione giusta per tutti“.