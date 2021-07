Ds Salernitana: “Tutino è stato uno dei protagonisti! Collaborazione col Napoli? Vi dico la mia”

Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua su una possibile sinergia col Napoli. Queste le sue parole: “L’Italia intera ha bisogno di un risveglio economico del meridione! Anche se in maniera limitata, il calcio può aiutare in questo. Mi farebbe molto piacere infatti che con il Napoli ci fosse uno scambio di vedute e di opinioni e magari, perchè no, organizzare una vera e propria sinergia.

Tutino? E’ stato uno dei protagonisti indiscussi della nostra promozione. Adesso è tornato al Napoli e vorremmo poterlo riabbracciare. Al momento però il mercato non è entrato ancora nel vivo e la campagna acquisti può subire fino all’ultimo delle variazioni“.