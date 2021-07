Alvino: “Troppi primavera in ritiro? Vi dico la mia sulla prima esperienza di Spalletti col Napoli”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli direttamente da Dimaro per rispondere alle critiche sulla rosa presentata in ritiro. Queste le sue parole: “Spalletti insegna calcio! Ha una cura maniacale dei dettagli che si rifletterà benissimo sull’inizio di stagione del Napoli. Lamentele per il ritiro con Ciciretti, Machach ed altri giocatori della primavera? E’ normalissimo quando hai una rosa piena di campioni, la maggior parte viene convocata in nazionale! Comunque non è un grosso problema, tutte le migliori squadre d’Europa adesso sono senza i migliori calciatori“.