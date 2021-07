Venezia, il dt: “Ounas e Luperto? Vi spiego la nostra filosofia di mercato”

Paolo Poggi, responsabile dell’area tecnica del Venezia (prima avversaria del Napoli in Serie A 21/22), ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo anche in chiave mercato. Di seguito le sue parole:

“Quando ho visto che avremmo giocato la prima giornata contro il Napoli, qualche imprecazione in veneziano mi è scappata. Ma di sicuro prevale il piacere di giocare in Serie A e in uno stadio così prestigioso. Non guardiamo i numeri, stiamo cercando di dare continuità ad un progetto iniziato l’anno scorso”.

Sul mercato “Vogliamo svolgere la campagna acquisti sia in ottica presente che in prospettiva, poi sarà il campo a dirci se abbiamo fatto le scelte giuste. Ounas e Luperto sono due ottimi giocatori, ma la nostra filosofia di mercato non prevede la richiesta di giocatori in prestito, bensì un acquisto definitivo”.