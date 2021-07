Spalletti sui terzini: “Bisogna fare delle valutazioni, anche su Ghoulam…”

Luciano Spalletti ha parlato anche di uno dei ruoli più discussi, per la squadra azzurra: quello del terzino. Il tecnico ha espresso il suo pensiero sui giocatori e su quello che si aspetta dal mercato:

“Aspettiamo di fare delle valutazioni, anche su Ghoulam. Aspettiamo di vedere come procede la situazione, ma un terzino sinistro ci vuole. Con un motore come quello di Di Lorenzo va bene, mentre con gli altri bisogna fare dei ragionamenti diversi. Malcuit attacca la bandierina, ma è necessaria anche la fase difensiva. Mario Rui sappiamo che giocatore è… ha esperienza. Se lo costringi a difendere, va in difficoltà, ma se si tratta di duellare nel possesso, allora mette in difficoltà l’avversario e non subisce”.