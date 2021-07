Spalletti su Insigne: “Lorenzo è il capitano del Napoli! Futuro? Vi spiego”

Durante la conferenza stampa, Luciano Spalletti si è soffermato anche su quello che è il tema dominante per il club azzurro: il futuro di Lorenzo Insigne. Queste le dichiarazioni del tecnico:

“Ho trovato un Napoli come me lo immaginavo, però mancano molti calciatori, quindi è presto per dire qualcosa di certo. Con Lorenzo ho parlato una volta per telefono e mi è sembrato il capitano che io mi immaginavo da fuori. Su questa cosa qui bisogna fare attenzione, perchè su questa cosa del contratto ci volete trovare la magagna. Abbiamo di fronte a noi il capitano del Napoli e il presidente del Napoli. Due persone forti che avranno il tempo di guardarsi negli occhi e trovare un punto. Aspettiamo che torni e il presidente ci parla. Tutto poi sarà chiaro”.