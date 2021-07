Spalletti chiaro su Koulibaly: “E’ difficile da sostituire! Dipendesse da me…”

Luciano Spalletti ha da poco concluso la conferenza stampa (QUI per le dichiarazioni), nel teatro di Dimaro. A risaltare, sono sicuramente le dichiarazioni fatte su Koulibaly, dove il tecnico azzurro ha espresso chiaramente la sua volontà, sul futuro del difensore:

“Koulibaly è un calciatore che tutti vorrebbero avere. E’ il vice capitano di questa squadra. Se dipendesse da me, rimarrebbe a Napoli, perchè è difficile trovare un sostituto. E’ molto apprezzato dai compagni e da voce in campo. Gli faccio i complimenti per la serietà e per la professionalità che ha, come calciatore e come uomo. Tutti hanno stima e rispetto di lui. La coppia ci permette di aggredire alto, perchè sono entrambi veloci. Ci sarà da perfezionare le uscite, ma sono calciatori che ti permettono di fare tutto. Bisogna migliorare la costruzione. Ho parlato con loro oggi e loro sono d’accordo sul migliorare”.