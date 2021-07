Carlo Pallavicino, ex agente di Sirigu, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ho preso Sirigu quando in Serie C faceva il dodicesimo alla Cremonese, l’ho portato al Psg, vederlo trionfare in Europa è stato motivo di grande soddisfazione. Se andrà a Napoli, potrebbe partire da dodicesimo, ma non escludo che in poco tempo possa scalare le gerarchie e trovare spazio come ha fatto proprio in Francia. Una nuova esperienza prestigiosa come quella napoletana sarebbe un grande stimolo per lui”.