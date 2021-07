Alessandro Siani, comico e attore napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

“Come tifoso del Napoli non vorrei rovinarmi le vacanze. Nel 2010 andò via Quagliarella, poi Lavezzi e Cavani, per finire Higuain nel 2016. Ora non è il caso di intossicarci con Insigne. A De Laurentiis dico che la vita è fatta di momenti, questo è quello in cui Insigne può chiedere”.