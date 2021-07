Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul nuovo calendario del Napoli. Le sue parole: “L’inizio con il Venezia non è da sottovalutare, le neopromosse sono le più in forma nella prima fase di stagione. Giocano le prime partite gasate dall’approdo in massima serie. Per il Napoli è una partita che deve avere lo stesso valore dei match contro Juventus, Inter o Roma“.