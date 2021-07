Zoff: “Donnarumma decisivo nelle due gare più importanti! Numero uno? Vi dico la mia”

Lo storico portiere della Nazionale e del Napoli, Dino Zoff, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero, per dire la sua sull’Europeo appena concluso. Queste le sue parole: “Se continua così Donnarumma può diventare il numero uno al mondo! Ha tutte le carte in regola: fisicità, sicurezza, riflessi e freddezza. Tutte caratteristiche perfette per un portiere. Anche sui calci di rigore abbiam visto che non se la cava male, è grazie a lui se abbiamo battuto Spagna ed Inghilterra. Il futuro gli sorride, dipenderà da lui il continuo della sua già fantastica carriera“.