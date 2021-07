Jorginho: “Nessuno ha vinto più di me quest’anno! Sul pallone d’oro penso questo”

L’ex centrocampista del Napoli e della Nazionale italiana, Jorginho, è intervenuto ai microfoni di SportTv per dire la sua, al termine dell’Europeo, sulla questione pallone d’oro. Queste le sue parole: “Al momento non ci penso ma sarebbe bello capire i criteri che portano all’assegnazione del premio. Ho realizzato un sogno vincendo l’Europeo con i miei compagni ed amici! Inoltre con il Chelsea abbiamo conquistato la Champions League, per cui quest’anno nessuno ha vinto più di me.

Se venisse valutato il talento invece, so che ci sono calciatori che sono di un altro pianeta. Messi e Ronaldo ad esempio hanno caratteristiche completamente diverse dalle mie ma anche una classe sopraffina irraggiungibile“.