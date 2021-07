Cairo: “D’accordo con ADL, per noi è fondamentale riavere i tifosi allo stadio, vi spiego”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti all’uscita dell’hotel di Milano dove si è tenuta l’assemblea di Lega. Queste le sue parole: “La vittoria dell’Europeo è fonte di orgoglio per tutti, soprattutto per i nostri Sirigu e Belotti. Non so se Andrea rinnova, vedremo.

Sono d’accordo con ADL, gli stadi sono fondamentali! E’ importante che si faccia presto affinché le partite siano disponibili a chi ha il passaporto vaccinale. E’ stato già fatto con l’Europeo e non vedo perchè la gente non possa tornare anche nel nostro campionato. Inoltre anche per noi società ci sarebbe una fonte di ricavi in più rispetto all’ultimo anno e mezzo“.