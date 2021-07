Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha parlato della finale degli Europei in programma domani sera, provando a tranquillizzare gli azzurri.

Infatti, nelle ultime ore molti tifosi e addetti ai lavori pensano che la Uefa sia d’accordo a favorire l’Inghilterra, tenendo conto del rigore incerto che ha determinato la vittoria contro la Danimarca.

In particolare, Sconcerti diec queste parole:

“E’ vero che il rigore all’Inghilterra era inesistente, ma dal vivo era difficile notarlo. Ma perché tutti parlano di complotto? Credete che la Uefa voglia favorire in maniera così palese gli inglesi, il Paese che aveva la metà dei partecipanti della SuperLega? Per l’Italia va bene come avversario: sono molto prevedibili, soprattutto nella prima ora di gioco. Sarà una partita equilibrata e l’eventuale vittoria dipende solo da noi”.