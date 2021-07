Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione Il Sogno nel Cuore, dell’attuale tecnico azzurro:

“Spalletti? La sua presentazione mi è piaciuta molto. È l’allenatore giusto al momento giusto e con i giocatori giusti, se dovessero restare quelli attuali. È tra i migliori tecnici in Italia. Cosa può portare al Napoli? Competenza, ma soprattutto la sicurezza di avere un allenatore top che sia in grado di difendere il gruppo da eventuali critiche che potrebbero compromettere la stagione, come è già accaduto. Alla squadra servirebbe un esterno basso a destra e a sinistra, e un mediano. I partenopei hanno una rosa importante, possono competere per lo Scudetto”.