Sensi: “Spalletti farà bene a Napoli. Prof. Landolfi ottimo acquisto di ADL”

Rossella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Conosco Spalletti, se sarà lo stesso mister che abbiamo avuto noi sono certo che potrà far molto bene a Napoli. E’ stato pacato, ma una battuta inopportuna su Totti l’ha fatta”

Non voglio fare polemiche, la battuta era evidentemente rivolta a Francesco e non a chi ha scritto la serie. Sono cose che si sarebbero dovute chiudere. Chiudiamola qui, sulla fiction non c’è stata pacatezza da parte del mister.

Se Spalletti è permaloso? Non ve lo dico… Il pregio del mister è quando riesce a coinvolgere tutto il gruppo. De Laurentiis ha fatto un grande acquisto con il Prof. Landolfi, faccio i miei complimenti ad Aurelio.

Mourinho? Ritengo che sia un grande allenatore. L’ho conosciuto e mi ha fatto soffrire quando era su altre panchine. E’ un professionista unico, sa fare la differenza non solo nell’immediato ma anche nel lungo termine”