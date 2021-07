Mourinho avvisa l’Inghilterra: “I tifosi aspettino a cantare, con l’Italia sarà dura”

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – “Prima della partita con la Danimarca ho consigliato agli inglesi di non cantare “Football it’s coming home” perché sarebbe stata dura, ora dico la stessa cosa prima della sfida con l’Italia“. Josè Mourinho avverte gli inglesi in vista del match con gli azzurri commentando Euro 2020 alla rubrica Talks Sport.

Il tecnico della Roma poi si schiarisce la voce prima di rispondere. “Scusate, ecco il risultato dopo un paio di sessioni di allenamento – dice scherzando lo Special One-. La finale? Inghilterra e Italia hanno due profili simili, non hanno fatto molti errori, sono due nazionali solide e pragmatiche. Non hanno mai perso il loro Dna. Cercheranno di fare una gara pragmatica entrambi. La forza dell’Italia è a centrocampo con Jorginho, Verratti e Barella, ma anche Cristante e Locatelli. La partita si giocherà in mezzo, non credo che Southgate possa cambiare Rice e Phillips”. (ANSA).