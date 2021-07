VIDEO – Spalletti in conferenza: “Possiamo diventare eroi di Napoli, vi svelo cosa chiedo a me stesso”

Da poco si è terminata la lunga conferenza stampa del nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti! L’ex tecnico di Inter e Roma tra le altre ha trattato diversi argomenti. Dal mercato ai ritiri estivi, da Euro2020 a qualche accenno tattico! Al tecnico sono stati chiesti anche i motivi della sua scelta e cosa trasmetterà ai giocatori per invogliarli a far meglio dell’anno scorso. La risposta dell’allenatore non si è fatta attendere. Le parole le abbiamo racchiuse in questo estratto che potete ascoltare al seguente link: