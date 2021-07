VIDEO – Spalletti in conferenza: “Napoli completa il mio tour dell’anima, vi spiego perchè”

Il nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. Per lui tantissime domande dai giornalisti presenti ma l’ex tecnico dell’Inter non si è scomposto! Tante bellissime parole sono state rivolte alla città ma soprattutto ai tifosi. Come affermato dallo stesso allenatore infatti Napoli completa il suo tour dell’anima. Il tecnico infatti ha allenato nelle migliori città d’Europa (Milano, Roma e San Pietroburgo) prima di approdare nel capoluogo campano. Di seguito il video della domanda in questione: