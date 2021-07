Di Lorenzo, parla il suo scopritore: “Era pronto per la Serie A da tempo”

Paolo Giovannini, direttore generale del Pontedera e scopritore di Giovanni Di Lorenzo, ha così parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

“Con un collettivo che funziona diventa scomodo parlare dei singoli: ma le prestazioni collettive eccellenti sono la somma di quelle singole. Sono molto felice per lui e per la sua famiglia, Giovanni ha avuto quando meritava, e mi meraviglio che dopo il fallimento della Reggina la A e la B non si siano buttate su di lui. Ricordo ancora quando a 15 anni lo facemmo esordire a Lucca, per poi trasferirlo a Reggio Calabria in A, dal presidente Lillo Foti… poi lo aiutai ad andare a Matera: sul terrazzino degli uffici del Mannucci, con Grassi e Cesaretti che lo invitavano ad andare in campo con loro, facevamo tante telefonate. Fortunatamente i lucani si convinsero a prenderlo, e da lì è partita la scalata”.