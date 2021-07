Zazzaroni: “Mancini ha sbagliato su Insigne ieri per questo motivo”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo:

“Insigne faceva fatica in quella posizione. Quando si applica un tipo di gioco, bisogna che lasci Immobile, anche se non aveva giocato bene, e non mettere Insigne centrale. Ieri sera i migliori in campo sono stati Chiellini e Di Lorenzo per me. Inghilterra o Danimarca? Se perdi a Wembley con l’Inghilterra hai tanti alibi. Tutto quello che è stato ha soddisfatto tutti e, quello che verrà, sarà un regalo. La nazionale ci ha divertito e ci ha ridato l’amore per il calcio. La Danimarca è stata fortunata, guardando anche il dramma che li ha colpiti. Penso, dunque, che passino loro”.