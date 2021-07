Improta: “Insigne non può tradire i napoletani, sarà un altro a partire”

L’ex calciatore azzurro Gianni Improta ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato su alcuni aspetti della squadra partenopea: “Rinnovo Insigne? Non voglio minimamente pensare ad una vicenda come quella di Donnarumma. Bisogna trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Non voglio pensare minimamente alla perdita di Lorenzo, non si può far lasciar scappare un napoletano che sta trascinando l’Italia agli Europei. Bisogna voler bene al popolo napoletano, non bisogna solo guardare agli interessi della società. Lorenzo non può tradire i napoletani e lo stesso deve fare anche il presidente. Sugli ingaggi mi trovo d’accordo con il presidente ma per Insigne è giusto un riconoscimento magari con un lungo contratto così da spalmare nel tempo l’ingaggio. Penso che dal cilindro De Laurentiis troverà la soluzione per accontentare sia il giocatore che i napoletani”.

Chi sarà venduto per fare cassa? – “Penso a Fabian Ruiz, che stasera non deve assolutamente valorizzarsi contro l’Italia se scenderà in campo. Per completare l’organico oltre alla sostituzione dei partenti, basta prendere un esterno basso a sinistro. Questa rosa è di tutto rispetto, ma siccome Fabian sembra voglia andar via non volendo rinnovare allora cederei lui”.