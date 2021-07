Floro Flores: “Critiche ad Insigne? La gente non è mai contenta, deve continuare con il tiro a giro”

Il neo allenatore Antonio Floro Flores ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato su alcuni aspetti della squadra partenopea e non solo: “Mi emoziona questa Italia per come gioca e per come ha fatto attaccare di nuovo la gente alla Nazionale. Si vede la mano dell’allenatore, si vede finalmente un’Italia diversa che prende il pallino del gioco in mano”.

Sulla nuova esperienza da allenatore alla Frattese – “Dobbiamo iniziare a prendere i giocatori per la mia idea di gioco. Anche a me piace avere sempre la palla e giocarla senza mai buttarla avanti. Ho voluto fare l’allenatore da grande e lo farò sempre con tutta la voglia”.

Sulle troppe critiche ad Insigne – “La gente non è mai contenta di niente, l’importante che Lorenzo continui a segnare con i tiri a giro e a trascinare il Napoli. E’ ormai un giocatore maturo e mi auguro che finisca al Napoli la sua carriera, poi se vuole chiuderla alla Frattese… Aldilà delle battute Insigne al Napoli deve essere un motivo d’orgoglio e non d’invidia”.