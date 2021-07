Del Genio: “Sarri? La Juve non gli apparteneva, ora tifiamo Spalletti ma quello giusto era un altro”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, circa la situazione allenatori in casa Napoli: “Sarri è un argomento che spacca molto, ieri ha ammesso che era stato contattato a gennaio ma c’era la disponibilità ad ascoltare in estate. Ieri ha citato solo napoletani, Albiol, Jorginho, Insigne e fatto capire che la Juve non gli apparteneva. Ora forza Spalletti, ma lui avrebbe trovato la comunicazione giusta per tornare. Il nome giusto sarebbe stato De Zerbi, poi Sarri e Spalletti ma ora tifiamo Spalletti”.