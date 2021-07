Il giornalista Mirko Calemme ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live circa il futuro di due azzurri: “Fabian Ruiz? A oggi resta al Napoli, da ciò che so il club non fa sconti per il suo cartellino e gli estimatori non possono fare grossi investimenti. Anche per Insigne l’eventuale interessamento del Barcellona sarebbe a parametro zero. E in quel caso diventa appetibile per tutte le squadre”.