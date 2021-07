Franco Ordine, giornalista, nel suo editoriale per Il Giornale, ha rilasciato alcune dichiarazioni nei confronti di Ciro Immobile criticandone il suo comportamento contro il Belgio.

Ecco quanto dichiarato: “Purtroppo non possiamo non parlare di questo profondo imbarazzo. Non si discute l’Immobile calciatore che per le sue prestazioni meriterebbe comunque qualche critica forte. Ma in questo momento è in discussione il suo contribuito alla bella e sana Italia, dove ognuno deve fornire atteggiamenti degni di nota. E’ un brutto vizio, figlio di una mentalità malata di cui Ciro deve liberarsi, se vuole continuare a far parte di quest’Italia che sta dando lezioni di calcio coraggioso e leale”.