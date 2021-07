Insigne: “Grande gol, ma merito di tutti questa vittoria! Sul rigore…”

Lorenzo Insigne, con in mano il premio di migliore in campo, ha parlato ai microfoni della RAI, dopo la vittoria che ha regalato la semifinale alla nazionale italiana:

“E’ una bella soddisfazione. Sono contento per la semifinale. Gol? Ho visto lo spazio per calciare e ho tirato. E’ stato un grande gol, ma è merito di tutti questa vittoria. Rigore? Non c’era, ma Mancini all’intervallo ci ha detto di stare tranquilli e di continuare la nostra gara. Ora dobbiamo recuperare le nostre energie e arrivare al match contro la Spagna concentrati e preparati”.

Il video dell’intervista: