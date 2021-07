Corsi: “Le grandi squadre faticano a dare spazio a quelli del settore giovanile! Sul rapporto ADL-Spalletti…”

Fabrizio Corsi, presidente Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Si Gonfia la Rete, trasmissione in onda su Radio Marte:

“Ho sentito l’intervista di De Laurentiis, generalmente da Napoli non scelgono noi. Anzi, c’è uno che da Empoli è andato a Napoli un paio di anni fa perché il papà lavora a Napoli, dovrebbe essere Miele. Al di là di questo, in Campania 20 anni fa avevamo una società satellite e potevamo comprare qualche elemento ma non siamo più molto incisivi. L’impressione mia è che negli anni ’80 e ’90 avessimo una situazione di privilegio in Campania, ora non molto. Mettiamo che il Napoli Primavera entri tra le prime 10 o 6 di Italia, ci sono troppi interessi, pressioni e aspettative in prima squadra. A Empoli se dopo un paio di partite non convince, ci sono delle condizioni di etica sportiva perché si abbia gusto di aiutare i giovani presenti nel loro approccio. Al di là del caso, noi a livello giovanile ci togliamo spesso grandi soddisfazioni. Ricci? A Napoli ha giocato una bellissima partita, come lui anche altri giovani.

Spalletti e De Laurentiis avranno un rapporto sereno? Sono due persone che mi piacciono, per cui ho il desiderio che le cose funzionino al meglio. Sono molto interessato alle vicende del Napoli per tanti motivi. Si tratta di due persone che stimo e che mi stanno a cuore, sono orgoglioso di avere un rapporto di stima e di rispetto con entrambi. Mi fa piacere sentire De Laurentiis vicino. Ma da certi discorsi voglio restare fuori. Il Napoli è un po’ la mia seconda squadra del cuore. Difendere la categoria per l’Empoli sarebbe l’ennesimo Scudetto”.