KKN – Svelati i motivi dell’assenza di Giuntoli alla conferenza di ieri: i dettagli

Radio Kiss Kiss Napoli, nella giornata di oggi, ha svelato i motivi dietro l’assenza di Cristiano Giuntoli alla conferenza di ieri. Ad accompagnare Aurelio De Laurentiis ieri pomeriggio infatti, c’erano solo il figlio Edo e il responsabile della comunicazione, Nicola Lombardo. La radio ufficiale del Napoli ha risposto a tutti quelli che avevano interpretato l’assenza del direttore sportivo come un segnale d’allarme. Cristiano Giuntoli era alla kermesse d’apertura del calciomercato e, solo per questo motivo, non ha potuto prendere parte alla conferenza.