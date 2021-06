Pistocchi: “L’Europeo può avere risvolti sorprendenti per questo motivo”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, parlando, tra i vari argomenti, anche dell’Europeo.

Cosa sta dicendo l’Europeo finora?

“E’ un bel Europeo, anche le piccole si battono al massimo, con una organizzazione di gioco notevole e giocatori interessanti. I giocatori sentono tanto il clima della Nazionale, che è positivo, diverso da quello del club. E’ un campionato europeo che può avere risvolti molto sorprendenti, come la vittorie della Danimarca e della Grecia. Non conta essere in forma subito ma dai quarti in poi. Ora vedremo il vero Europeo. Ieri comunque due belle partite, dove c’è stato tutto, il dramma, l’emozione. E si è visto anche dal punto di visto tecnico. La Svizzera con la Francia ha fatto una grande partita, si è rimessa in ordine dopo il ko contro l’Italia”.