Pazienza: “Fabian sarebbe ottimo per Spalletti ma Osimhen farà la differenza”

L’ex calciatore azzurro Michele Pazienza ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal’: “Doppio play? E’ un esperimento che Mancini ha fatto già nelle qualificazioni ed ha trovato risposte importanti. Anche con Locatelli, che ha altre caratteristiche, l’Italia fa fatto bene. Col doppio regista però la Nazionale ha un’identità ben precisa”.

Centrocampo per Spalletti? – “Servono giocatori molto più dinamici rispetto a Bakayoko, con qualità tecniche oltre che fisiche per esprimersi al meglio nel gioco di Spalletti. Fabian per le idee del nuovo tecnico potrebbe fare molto bene, il Napoli cercherà giocatori diversi dallo spagnolo e da Zielinski, entrambi molto adatti al gioco di Spalletti”.

Su Osimhen – “E’ una freccia importante nell’arco di Spalletti. Ha bisogno di trovare la condizione fisica ideale per diventare devastante“.