Gianni Di Marzio, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Napoli, possibile sacrificato Fabian Ruiz. Che ne pensa?

“A livello economico non credo che oggi ci sia il Psg che ti dà queste cifre. Per me ADL certe cifre che ho sentito, 60 milioni, non li prende. Lui in fase difensiva crea problemi di copertura per Di Lorenzo, visto che spinge molto. Tatticamente sono d’accordo nel sacrificarlo per prendere un centrocampista diverso”.