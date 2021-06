Torghan Hazard, calciatore del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, in prossimità del match contro l’Italia:

“Eden è un giocatore importante per tenere palla quando siamo in difficoltà, prende l’iniziativa, ci fa salire. Spero che riesca a recuperare dall’infortunio muscolare, altrimenti abbiamo altri che possono ricoprire quel ruolo”.

“Non e’ ancora sicuro che ci sarà al 100%, vediamo di giorno in giorno. Potrebbe essere meglio quando c’è lui, ma abbiamo dimostrato che si può fare anche senza di lui”.

“Alla fine della partita contro il Portogallo era più spaventato di oggi. Sta lavorando duramente con lo staff medico per prepararsi. E penso che abbiamo uno dei migliori staff medici al mondo”. “Eden contro il Portogallo l’ho visto affrontare e lottare su ogni pallone. Un po’ come contro il Brasile ai Mondiali del 2018. Ha avuto una stagione difficile ma sta giocando senza paura”.

Poi qualche considerazione in vista della sfida contro l’Italia: “Abbiamo avuto spazio contro il Portogallo, ma non siamo riusciti a segnare un secondo gol”. “Se Romelu va in profondità, questo può aiutarci. Vedremo come andrà contro l’Italia”. “Sono forti e segnano piu’ facilmente. È una nuova squadra italiana. Ora giocano di più”.

“Niente e’ prevedibile nel calcio. Lo abbiamo visto anche in Francia-Svizzera. Tutti pensavano fosse impossibile per la Svizzera ma la partita dura fino all’ultimo. Non bisogna mai mollare. Alcuni favoriti se ne sono andati ma altri restano”.