Bagni: “Il Napoli sarà la squadra da battere il prossimo anno se…”

L’ex azzurro Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista fatta a La Repubblica: “Napoli è casa mia e lo sarà per sempre. Al Napoli ho proposto tanti giocatori, purtroppo mai presi in considerazione. Su tutti dico: Kessie a 300mila euro. Evidentemente non è destino, ma resto un grande tifoso”.

Su Spalletti – “Lo vedremo. Non mi piace parlare prima. Il personaggio è importante. Aspettiamo di capire che squadra avrà a disposizione. Il giudizio sulla sua gestione sarà legato ai risultati, come accade ovunque. Non lo conosco bene, ma il curriculum parla per lui per quanto riguarda le qualificazioni in Champions. Siamo in una botte di ferro”.

Che organico avrà a disposizione? – “Se restasse quello attuale, il Napoli sarebbe la squadra da battere in questo campionato. La rosa è fortissima. La Juve e l’Inter hanno dei problemi e il Napoli potrebbe approfittarne. Ma aspettiamo, qualcuno potrebbe partire”.

I maggiori indiziati a partire sono Koulibaly e Fabiàn – “Beh, tutto dipenderà dal mercato che non sarà facile a causa della contrazione economica subita da tutti i club durante la pandemia”.

Dove può andare Koulibaly? – “Questo non lo so. Quale sarà la valutazione del Napoli? Non credo arriverà un’ offerta da 60-70 milioni, adesso i prezzi si sono abbassati. Secondo me anche 50 milioni rappresentano una cifra importante. Koulibaly ha 30 anni e un ingaggio alto. Il problema, adesso, è ottenere solo cash”.

Fabiàn resterà? – “Il Napoli vuole tanti soldi. Non ha giocato la prima partita della Spagna da titolare e questo può fare la differenza. Essere protagonista con la nazionale aumenterebbe il suo appeal. Certo 50 milioni sono tanti. Finora il presidente De Laurentiis ha sempre preso tutti i soldi che ha chiesto, magari inserendo diversi bonus nelle trattative. Se ci riuscisse, sarei contento per il Napoli ma mi meraviglierei, visto il momento”.

A centrocampo arriverà a prescindere un sostituto di Bakayoko – “Assolutamente sì”.

C’è qualche nome che la convince? – “Preferenze non ne esprimo. Alcuni giocatori non servono: Flemming del Fortuna Sittard o De Ketelaere del Club Bruges sono due trequartisti, il Napoli ha bisogno di elementi con altre caratteristiche. Basic del Bordeaux, Doucouré del Lens o Camara dell’Olimpiakos hanno quelle giuste e possono prendere il posto di Bakayoko”.

Si troverà un accordo con Insigne per il rinnovo, secondo lei? – “Secondo me sì. Penso che Insigne possa rimanere. Vuole concludere la carriera al Napoli. Il suo agente parlerà con la società e credo che alla fine si troverà un accordo. Insigne ha 30 anni, è il capitano, è nato a Frattamaggiore e non lo vedo con un’ altra maglia. Per me sarà più difficile risolvere la situazione di Fabiàn Ruiz. Senza rinnovo del contratto, è rischioso tenerlo un altro anno e portarlo vicino alla scadenza”.

Giusto puntare su Meret titolare? – “Sì. È un grande portiere, è stato bravo ad aspettare nonostante la staffetta con Ospina. Credo che Alex farà bene, il Napoli prenderà un secondo”.

Manca un terzino sinistro – “Una lacuna da colmare. Purtroppo Ghoulam ha avuto un altro infortunio. Ci sono tanti giocatori validi nel ruolo. Prenderei un giovane. Farei così anche con un difensore centrale qualora restasse Koulibaly: punterei su un talento da far crescere…”.