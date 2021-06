Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio:

“Spalletti considera Insigne centrale nel suo progetto, ma se non rinnova credo che il Napoli lo cederà perché non può permettersi di avere la propria bandiera in questa situazione. Il capitano azzurro vuole uno stipendio più alto, al momento non credo rinnovi”.