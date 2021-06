Nando Orsi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

“L’Ungheria? Contro la Germania ha dato molte emozioni. Ci sono giocatori di livello che hanno un buon pedigree. Il portiere gioca nel Bayer Leverskusen, Sallai nel Friburgo, altri ancora sempre in Bundesliga. Va sottolineato che spesso si sprecano talenti anche a livello di allenatori, Marco Rossi non sfigurerebbe in Serie A. L’Austria ha un po’ di giocatori che possono dare fastidio come Arnautovic, Baumgartner, Lainer e Sabitzer ma dietro hanno meno qualità. Occhio alle ripartenze però. Galles-Danimarca? Spero la spuntino i danesi, mi emoziona vederli ancora lì dopo quanto accaduto”.