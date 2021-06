KKN, Tosto: “Per Di Lorenzo ho rischiato anche la vita! Sono estasiato dal suo Europeo, vi spiego”

L’ex calciatore del Napoli, Vittorio Tosto, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per tessere le lodi di Giovanni Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Per Di Lorenzo rischiai anche la vita! Feci un gravissimo incidente mentre ero in auto per andare da lui a Matera. Gli sono sempre stato vicino sin dai tempi della Lucchese, abbiamo sempre abitato vicino e vedere la sua crescita per me è emozionante. All’Europeo sta facendo faville e spero continui su questa strada.

Ricordo ancora quando lo proposi a diverse squadre di Serie A: Bologna, Genoa, Sassuolo e Napoli ma nessuna si fece avanti. Io ero convinto che fosse un ragazzo speciale ed alla fine arrivò la chiamata del presidente dell’Empoli, Corsi. Di Lorenzo pianse di gioia a quella notizia ed io ero contentissimo per lui“.