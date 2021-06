Diego Di Lorenzo, fratello di Giovanni terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare un episodio del trasferimento all’ombra del Vesuvio: “Giovanni finì tra i nomi di De Laurentiis quando fece un’ottima prestazione con la maglia dell’Empoli siglando anche un go contro il Torino. Nella stessa serata, si avviarono i contatti telefonici tra Giuffredi e Giuntoli. Dopo poche ore trovarono l’accordo e chiusero la trattativa che portò Giovanni in azzurro”.