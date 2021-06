EURO2020 – Bonucci: “Qui conta il gruppo! Inginocchiarci? Vi spiego”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro l’Austria:

“Inginocchiarci? Cosi come avevamo deciso con il Galles, faremo una riunione tra tutti noi per decidere sul da farsi. Arnautovic? Loro è giusto che non abbiano paura e facciano queste dichiarazioni. Abbiamo massimo rispetto per loro, hanno capacità per fare la loro partita ma noi l’abbiamo preparata bene e faremo il nostro calcio. Non ci sentiamo superiori a nessuno, se abbassiamo l’attenzione, il sacrificio, la voglia di giocare senza e con la palla allora si fa difficile. C’è voglia di continuare, qui quello che conta è il gruppo. Dobbiamo fare attenzione ai dettagli, perché quello farà pendere la gara dall’una o dall’altra parte.

Ci sono delle situazioni di gara in cui bisogna essere brutti e cattivi e lo abbiamo già fatto in passato. In queste gare ci sono dei momenti che noi dovremo leggere prontamente. Ho visto facce consapevoli di ciò che ci stiamo giocando, vogliamo far felici noi stessi, gli italiani e tutti quelli che ci seguono. A me interessa che gli italiani tifino per gli Azzurri in questo mese, se poi dopo, verso di me ci sarà 50% amore e odio va bene lo stesso. L’Austria è una buona squadra, pressa tanto in avanti e quindi secondo me è superiore alle squadre che finora abbiamo incontrato”.

Ultima domanda su Mancini: “Una delle doti che hanno caratterizzato Mancini è stata quella di toglierci delle pressioni dandoci fiducia e facendoci capire che la strada intrapresa era quella giusta. Tanto di cappello alle sue doti umane e conoscenze tecniche”.