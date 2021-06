Di Marzio: “Conosceremo le ambizioni del Napoli solo dopo il mercato! Vi dico la mia su Mario Rui e Ghoulam”

L’ex allenatore ed opinionista, Gianni Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia la Rete, per dire la sua sul mercato del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Sono molto felice dell’arrivo di Spalletti ma conosceremo le ambizioni della società solo al termine del calciomercato. Con tutta la rosa a disposizione potremmo valutare quanto fatto, adesso mi sembra troppo presto. Mario Rui e Ghoulam rappresentano il passato del Napoli! Se la squadra vuole fare un salto di qualità sulla fascia sinistra deve liberarsi di questi due calciatori. Il mercato in uscita non è semplice soprattutto quando sei tu a forzare la partenza. Il Napoli e lo staff però ci sanno fare e sono sicuro che puntare su altri terzini sia la mossa giusta a questo punto.

Sono molto contento della conferenza stampa che terrà De Laurentiis! Avremmo voluto saperne di più su quel tragico Napoli-Verona e solo il 30 di questo mese, forse, ne sapremo di più“.