Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato delle ultime notizie in casa azzurra:

“Spesso si è criticato come viene impostata la comunicazione dal Napoli, ma questa volta ho apprezzato la scelta di non far parlare subito insieme De Laurentiis e Spalletti. E’ positivo che parli prima il presidente. Quando arriverà il momento dell’allenatore, la scena sarà la sua, dove si parlerà specialmente di temi tecnico-tattici”.