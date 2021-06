Zazzaroni: “Euro2020? Un calciatore del Napoli meritava la convocazione in Nazionale”

Ivan Zazzaroni ha preso parte come ospite alla trasmissione Arena Maradona su Radio CrC. Il direttore del Corriere dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e sulla Nazionale italiana:

“L’Italia? Si è trovata in un girone accessibile e i giocatori hanno sfruttato a loro vantaggio la situazione. E’ un gruppo compatto, sereno. le parole di Insigne lo dimostrano. Politano? Meritava di essere in nazionale per la straordinaria stagione che ha fatto”.

Sul mercato del Napoli: “la società vuole cedere due big come Koulibaly e Fabian Ruiz, ma non può aspettarsi di ricevere delle super offerte, per tutta la situazione che stiamo vivendo”.