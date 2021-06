Di Lorenzo: “Sono felice di essere in Nazionale. Al Napoli? Devo tutto”

Giovanni Di Lorenzo si è presentato alla conferenza stampa della Nazionale in ritiro a Coverciano. Il calciatore ha parlato del Napoli e della sua avventura con gli azzurri.

Sul Napoli – “ Se sono qui, è merito del Napoli, dei miei compagni. Sono felice di rappresentare il Napoli qui. Quando sono chiamato in causa cerco di fare il meglio. La concorrenza è tanta. Io tra i più veloci di Euro2020? “I dati lo dimostrano. Non penavo di rientrare in quella classifica. Quando corro non ci faccio molto caso. Sono contento di essere tra i primi. Sono a Napoli da due anni ma la gente mi ha preso subito in simpatia, mi trovo benissimo. Io e la mia famiglia stiamo molto bene a Napoli e poi il tifo è caloroso”.

SU ITALIA-AUSTRIA – “Cerchiamo di non avere ansia. E’ una partita di calcio. Adesso c’è la parte divertente, ci sono le gare da dentro o fuori. C’è la giusta tensione, dobbiamo essere concentrati per affrontare questa partita. Ci stiamo preparando bene. Questo Europeo ha dimostrato che non ci sono partite facili. In campo internazionale ogni gara va sudata, va giocata. Noi come squadra diamo sempre il massimo”.

Sulla convocazione in Nazionale – “Nell’Italia ci sono giocatori di grande valore. Dobbiamo continuare ad avere entusiasmo, senza mai perdere di vista l’obiettivo. Speravo nella convocazione in Nazionale. In questo gruppo ci sono arrivato con i sacrifici e il lavoro continuo. Sono felice del mio percorso. Devo continuare, non è un punto di arrivo ma un punto da cui partire e fare sempre meglio. Per arrivarci serve tanto sacrificio e lavoro. Ma restare è ancora più difficile e voglio fare il possibile per rimanere il più a lungo possibile in Nazionale“.