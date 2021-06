Compagnoni: “Europeo? Per me solo l’Italia è un vero gruppo”

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dell’Europeo: “Europeo? Il livello tattico è veramente molto alto e ci sono tantissimi gol. Anche se ci sono rosi più forti, penso che l’unico gruppo vero sia quello italiano. Jorginho? Quando fu acquistato dal Chelsea ricordo che in molti lo definirono un acquisto non all’altezza. L’Ungheria ha davvero affascinato con il suo cammino. Tralasciando come è andata, hanno dimostrato che se si lavora bene e si lavora sulla testa dei giocatori si riesce ad ottenere cose che vanno oltre i limiti”.