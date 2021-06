Federico Mollicone, capogruppo della Commissione Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, programma radiofonico in onda su 1Station:

“Presentata interrogazione parlamentare riguardo calcio spezzatino perché segue la logica del profitto e non dell’interesse dei tifosi. Abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare, con il collega Butti, riguardo DAZN e il calcio spezzatino, perché riteniamo che l’atteggiamento dell’emittente sia monopolistico e che stravolga l’intero palinsesto e le abitudini sportive.

DAZN ha rifiutato ogni tipo di offerta anche per singole partite. La divisione della Serie A si riverserà anche sulle trasmissioni sportive, come quelle storiche della RAI, e questa è una visione proprietaria del palinsesto che rischia di danneggiare ciò che di bello c’è in questo sport.

Sono intervenuto sul tema e ho chiesto che le trasmissioni sportive si riformassero e si adeguassero a questo nuovo palinsesto, onde evitare che i telespettatori fossero costretti ad acquistare un abbonamento per seguire il calcio.

La piattaforma cerca di far esplodere il vantaggio economico dei diritti televisivi a danno dei palinsesti radiofonici, delle trasmissioni sportive. Inoltre danneggia i tifosi che saranno costretti a seguire dieci partite in dieci orari differenti. La logica è quella del profitto.

Come si può risolvere? Il governo deve intervenire a tutela degli utenti e dei consumatori e ci auguriamo un atteggiamento più dialogante da parte di DAZN. In questo periodo pandemico abbiamo visto quanto sia stato, ed è ancora, importante il lavoro del servizio pubblico che, grazie alla Nazionale, è riuscito ad offrire qualche ora di distrazione al pubblico.

Perché DAZN ha proposto lo spezzatino? Probabilmente non sono in grado di garantire la corretta trasmissione di più partite in contemporanea”.