Il giornalista Nicola Schira, tramite il suo profilo Twitter, ha fatto il punto della situazione su una situazione di mercato un casa Napoli: “Emerson Palmieri è ancora la prima scelta del Napoli come nuovo terzino sinistro. Gliel’ha chiesto Spalletti 3 settimane fa. Trattative in corso con il Chelsea per cercare di trovare un accordo. Emerson vuole tornare in Serie A e il Napoli sarebbe una soluzione perfetta per lui”.