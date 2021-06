Del Genio: “Gattuso? Che situazione pericolosa! Qualsiasi presidente, prima di prenderlo, ci penserà bene”

Il giornalista Paolo Del Genio, in onda su Tele A, si è espresso in merito alla spiacevole situazione vissuta dall’ex tecnico azzurro a Firenze: “La situazione è pericolosa per Gattuso. Commisso non si può rovinare, poi tra l’altro per far arricchire ulteriormente Mendes che potrebbe comprarsi tanti club italiani per quanto è ricco. La situazione è rischiosa per Gattuso, hai avuto problemi a Napoli con dichiarazioni contro il presidente, ora a Firenze, a questo punto un presidente prima di prenderlo si interrogherà. Ricordo col sorriso le dichiarazioni di alcuni: lui e Commisso sono due calabresi e si sarebbero trovati alla perfezione, ne avete indovinata un’altra…”.