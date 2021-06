Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio tra Italia e Galles, l’ultima partita del gruppo A.

In particolare, il difensore bianconero e capitano azzurro ha commentato la scelta sulla formazione rivoluzionata da Mancini. Queste le sue parole:

“In questi anni, anche per via di infortuni e squalifiche, abbiamo cambiato la formazione per tantissime volte, eppure siamo arrivati all’Europeo spinti da un filotto importante di vittorie: ciò vuol dire che il gruppo è importante e che la nostra unione fa la differenza“.